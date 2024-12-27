公安部前反恐專員 涉受賄被起訴

【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日公布，曾偵破「湄公河慘案」的公安部首任反恐專員、十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級）涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由福建省福州市人民檢察院審查起訴，近日向福州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公安部禁毒局局長、黨委委員、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任，公安部反恐專員等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其相關刑事責任。

雲南前副省長涉貪受審

另外，雲南省政府前黨組成員、副省長張祖林涉嫌受賄一案，亦由國家監察委員會調查終結，重慶市人民檢察院第一分院審查起訴，近日向重慶市第一中級人民法院提起公訴。他被指控利用不同職務上的便利以及職權或地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。