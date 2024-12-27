最高法修規 認可台民事判決案

【本報綜合報道】最高人民法院周三公布關於修改《最高人民法院關於認可和執行台灣地區法院民事判決的規定》的決定，自下月1日起施行。最高法指出，該規定為正確審理認可和執行台灣地區法院民事判決案件，保障海峽兩岸民事主體的合法權益。

修改後的規定明確，申請人僅提出認可台灣地區法院民事判決申請，人民法院審查應否認可並作出裁定；如台灣地區法院民事判決具有給付內容，人民法院在受理認可申請及作出認可裁定時，應向申請人釋明其可向人民法院申請執行。申請認可台灣地區法院民事判決應提交的材料方面，如身份證明材料在大陸以外形成，申請人應依據民事訴訟法及相關司法解釋的規定履行證明手續。申請人申請認可台灣地區法院民事判決應提供相關證明文件，以證明該判決真實並已生效。