助塗鴉靖國神社 華漢在日囚8個月

【本報綜合報道】中國網紅「鐵頭懲惡揚善」今年5月在供奉日本二戰甲級戰犯的東京靖國神社內塗鴉和便溺，案件上月在東京地方法院開審，其29歲同夥姜卓君承認控罪。東京地方法院周三宣判，姜卓君判監禁8個月，強調絕不允許為了自己的主張而做出違法行為。

抗議核污水 合謀噴字 姜卓君涉合謀在靖國神社石柱上用紅色噴塗顏料寫下「Toilet」塗鴉，被控損壞器物和對禮拜場所不敬罪。法官福家康史指在合謀者中，被告購買噴塗顏料等行為，在犯罪中發揮了不可或缺的作用。被告在法庭就作案動機陳述是為了抗議福島第一核電站核污水排海，證言並無應酌情考慮的因素，也沒有對受害方賠償，因此認定應判處監禁。

被告此前承認所有指控，但稱自己並不熟歷史，也對靖國神社沒有怨恨，作案目的是為了抗議東京電力福島第一核電站核污水排海，「只是想保護海洋」。但檢方反駁指，被告在犯案前一天曾在東京吃海鮮，質疑他是否真的覺得核污水不安全。檢方又指出，他為同夥指路，並準備紅色噴漆，是事件中不可或缺的角色，求處一年刑期。辯護律師則稱，被告沒有實際動手塗鴉，只是按指示準備物品，不應構成判刑理由。