大陸浮標現日本專屬經濟區 專家料助台海應對

日外相促即時移除 惹外界關注 日本外務大臣岩屋毅周三訪華，與中國外長王毅會面。岩屋毅表示，日方不滿中方在沖繩縣與那國島南方海域設置浮標，要求即時移除。有日本專家估計，中方浮標或為台海事態作準備。

日本海上保安廳指，在沖繩縣波照間島西南140公里處的專屬經濟區內，發現似乎配備氣象觀測設備的浮標，上面的文字為「中國氣象局」、「福建海洋氣象浮標」。岩屋毅向王毅指出，從浮標外觀研判，可能已設置一段時間，日方無法接受對兩國關係產生負面影響的行為。浮標位置距台東海岸僅175公里，日本東海大學海洋專家山田吉彥認為，中國設置浮標收集訊息，可能是為台灣突發事態做好準備，如記錄並分析潛艇聲紋。

日本《產經新聞》報道，中國海洋調查船去年7月在釣魚島放置刻有「中華人民共和國國家海洋局」字樣的黃色浮標，可能是為了彰顯對附近海域的管轄權。日方強調，未經允許在他國專屬經濟區展開海洋調查違反《聯合國海洋法公約》，曾透過外交渠道要求中方移除釣魚島浮標不果。

王毅與岩屋毅周三在北京共同主持中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，圍繞青少年、教育、旅遊、友城、體育、文娛、媒體智庫、婦女等領域交流合作達成10項共識。

日冀大阪世博推動關係 中國外交部發言人毛寧強調，中日外長會談的基調友好、積極、正面，兩國外長一致同意中日關係具有超越雙邊的重要意義，雙方應持續開展各層級、各渠道交流合作，增進彼此理解互信，妥善處理矛盾分歧，推動中日關係沿着正確軌道健康穩定向前發展。日本外務省發言人北村俊博稱，日方希望充分利用明年大阪‧關西世博會，進一步推動日中雙方關係深入發展。本報綜合報道