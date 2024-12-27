86少女受害 台版「N號房」案 男主犯判囚12年

【本報綜合報道】台灣6名男子模仿南韓「N號房」案件，透過網絡威逼利誘86名未成年少女拍攝裸照等性影像上傳社交群組營利。台中地方法院一審審理後，周三依違反《兒少性剝削防制條例》等罪，判主犯有期徒刑12年，其他人分別判囚一年5個月至10年不等。

團夥以35歲男子潘擇維為首，2021年夥同自稱「台蘿教主」的37歲男子陳佐維在通訊軟件Telegram創設群組「SCP」。他將先前在網上收集的139部未成年人性影像，加入該群組後，即提供部分性影像作為群組廣告招募會員，並以送手機、拍照就能賺錢等理由誘騙少女自拍猥褻影像，3個月賺逾800萬元新台幣（約190萬港元）。

另5男分囚17月至10年 團夥要求少女拍攝裸體以異物插入下體、自慰、吃糞等影像，待月結支薪時反口稱「一切都是詐騙」，再製作「威脅大禮包」恐嚇如不繼續拍攝，會將所拍性影像發布給其親友。被害少女多達86人，年齡介乎9歲至17歲。檢方去年12月起訴求處其中3人重刑30年，惟如今判刑不足一半，檢方將在收到判決書後評估是否上訴。