延誤2年 美1700枚拖式導彈製成日內運台

【本報綜合報道】台灣2018年向美國採購1,700枚拖式2B反裝甲導彈系統，同案的新式悍馬車和改良型目獲系統已全數接裝並投入戰備，但原定前年起分批交付的拖式2B導彈交付延宕。台軍周三證實，導彈已全數產製完畢，陸續運送台灣，可按計劃於今年底前獲得。

台軍今年6月報告，導彈受制於品質管理、測評未過等因素，導致當時「零交付」；至10月再報告更新進度，指其中460枚導彈已通過驗測，次批1,240枚生產中，預計年底全數抵台。台軍證實導彈完成生產，目前均依計劃節點配合航班管制執行，進度正常，意味正陸續運至台灣、納入戰備庫存，滿足未來戰、演訓和防衞作戰所需。

台製自殺式無人機可載2.5公斤彈頭 台灣無人機生產商雷虎科技表示，公司產製的「自殺式無人機」，可酬載2.5公斤以上不同等級的彈頭，加上公司成功整合台灣無人機供應鏈，生產完全台灣製造的無人機及零組件，可望提供台軍強化不對稱作戰能力，也為歐美盟邦提供可靠的防衞技術支援。