檢方策略曝光 尋求續羈押「挑法官」

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城改建弊案和政治獻金案偵結，法律界指檢方在羈押期限前夕偵結起訴，策略是盡量壓縮法官閱卷時間，讓柯文哲等人在檢方羈押近4個月後，再順利遭法院羈押。由於起訴罪名包括洗錢罪，如涉額過億元（新台幣‧下同），台北地方法院將分案由重金專庭法官承審，否則就由刑事庭法官審理，檢方或希望藉此「挑法官」，公開抽籤抽出支持檢方見解的法官審理。

柯被指違令促擴容積率 案情指，沈慶京為獲取京華城超過560%容積樓地板面積，透過應曉薇一再向時任台北市長的柯文哲等官員陳情，並對承辦公務員施壓，促使市政府放寬容積率，事後行賄應曉薇逾4,700萬元（約1,116萬港元）。沈慶京指示前鼎越開發董事長朱亞虎，要求7名威京集團高階主管將行賄「前金」，匯入柯文哲指定的民眾黨政治獻金專戶，事成後再行賄上千萬元「後謝」給他。柯文哲明知超過560%的容積樓地板面積予京華城改建案是違背法令，仍指示彭振聲主持都委會，運用各種手段配合提高容積率，圖利威京集團約111億元（約26億港元）。

柯文哲亦被指在卸任市長前，向政商人士募款政治獻金，卻侵佔挪用部分款項，還透過親信李文宗成立木可公司，將販售競選宣傳品款項匯往該公司後侵佔。檢方偵辦兩案時，為日後沒收追徵不法所得，共扣押京華城案土地、木可公司相關帳戶逾3,883萬元（約922萬港元）以及柯妻陳佩琪保險箱上百萬元現金。柯文哲等人違反《政治獻金法》行政罰部分，檢方擬函請監察院裁罰。檢方懷疑柯文哲另涉北士科土地招商、魚果市場改建、南港轉運站興建營運移轉、台智光簽約4案，已發交廉政署立案偵辦。