柯文哲涉貪捱告 檢方求28年半籠牢

羈押逾百日 首名台北前市長舞弊遭起訴 台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城改建弊案及政治獻金案等一共4宗案件，截至昨天已被羈押長達113天。台北地檢署昨天起訴11人，包括依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵佔及背信等罪起訴柯文哲，其涉款逾9,371萬元（新台幣‧下同，約2,249萬港元），向法院求處總計28年6個月徒刑，令其成為首位因涉貪而遭羈押及起訴的台北市前市長。

北檢昨天宣布偵結4宗案件，分別是京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵佔案、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案及政治獻金專戶申報不實案。北檢在新聞稿中沒有披露被告全名，例如以柯○哲代替柯文哲，另外10名被告分別是柯文哲「大帳房」李文宗、台北市前副市長彭振聲、台北市前都市發展局局長黃景茂、台北市都市計劃委員會執行秘書邵琇珮、威京總部集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、京華城監察人張志澄、木可公關負責人李文娟及會計師端木正。

同案共11人 柯案涉款逾2200萬 在京華城土地違法容積獎勵案簡要犯罪事實中，北檢指控沈慶京透過7名人頭各自匯款30萬元（約7.2萬港元）佯為捐贈民眾黨政治獻金，實為向柯文哲交付210萬元（約50.4萬港元）賄款。此外，北檢質疑柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於2022年10月19日至11月1日親自收受沈慶京1,500萬元（約360萬港元）賄款，更在電腦試算表軟件檔案記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」。

至於政治獻金公益侵佔案，北檢懷疑柯文哲私吞捐贈民眾黨600萬元（約144萬港元）政治獻金之餘，同時以肖像授權金及支付木可公司員工薪資等為由，侵佔一筆超過1,724萬元（約414萬港元）政治獻金，並利用木可公司侵佔另一筆逾4,510萬元（約1,082萬港元）政治獻金。

此外，北檢在挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案中指控，柯文哲等人挪用眾望基金會資金聘請多名員工，一眾職員實際工作內容皆是處理總統選舉相關活動及後續黨務活動。在政治獻金專戶申報不實案中，北檢指控端木正明知柯文哲政治獻金專戶申報內容有未達平衡、收支方有諸多疑義，尚未完成查核，卻出具不實之查核報告交予監察院。台媒指涉案金額逾9,371萬元。

針對量刑，北檢提到審酌柯文哲有違市長不收受賄賂等誓詞，圖予財團百億不法利益並收受千萬賄賂，侵佔數千萬政治獻金等，其所犯對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，量處有期徒刑15年，併科罰金5,000萬元（約1,200萬港元），褫奪公權10年；其所犯公益侵佔多人所捐贈予民眾黨之政治獻金罪嫌，量處有期徒刑5年；其所犯以木可公司公益侵佔政治獻金罪嫌，量處有期徒刑6年；其所犯對眾望基金會背信罪嫌，量處有期徒刑2年6個月。

除柯文哲，北檢也提及審酌另一被告沈慶京不法賄賂公務員柯文哲等人、市議員應曉薇等人，要求判處有期徒刑合共17年，同時促請判罰應曉薇監禁合共16年半。本報綜合報道

柯文哲前辦公室主任 李文宗 國民黨台北市議員 應曉薇 台北市前副市長 彭振聲 柯文哲捲入京華城（圖）改建弊案。 威京總部集團主席 沈慶京