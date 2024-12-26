東南西北圍堵 中國只怕西南

美國要想恢復在韓戰、越戰之後那樣孤立、圍堵中國，當前並不容易，甚至可說並不可能。這不單止是中國國力、軍力與前大不相同，美國轉弱，更重要的是，中國周邊的政治形勢也大大改變了。

中國、俄羅斯雖未結盟，但關係特殊，未及解放初蘇聯援華的親密，即使不屬命運共同體，也是唇亡齒寒、生死與共的利害關係，中俄不易被離間，亦不會再現珍寶島式的衝突。中俄一起建立上海合作組織，是俄羅斯協助中國穩定中亞西疆。

巴基斯坦 隱患長存 在東北亞裏，日本、南韓是美國佔領區，但打不垮北韓。中國猶豫，可北韓已連上俄羅斯，攻守同盟，加以核武導彈的研發，已立於不敗之地，反而壓迫日韓美軍基地。南韓自軍人專政瓦解，民主政治使親美與反美的政治勢力輪替政權，民族主義情緒與南韓在經濟趕超美日之後求新的發展方向，再不願受美國支配。日本苦於自民黨一黨專政，國力下降，經濟不景，民心思變。日韓對美國而言，日趨不穩，美國勢力早晚在東北亞撤出。美軍正把主要軍事基地撤離沖繩，集中於關島，對中國包圍的第一和第二島鏈開始失守。在太平洋西岸美軍轉趨守勢，台灣也便早晚被捨棄掉，美國更希望保住菲律賓的軍事基地。

可是在東南亞，美國憑經濟力量再打不進，菲律賓政權還是大家族輪替，容易轉變。單因經貿因素，菲律賓不可能長期脫離中國與東盟的經濟互補共同體的發展，美國堅持不可久。

中國的隱患主要是西南邊境。在中俄合力，與絲綢之路中部走廊的發展，中亞與中國經貿整合只會加強，政治離心力不大。但關鍵是巴基斯坦，巴國仍未完全的政治統一、經濟整合，與阿富汗接壤的西部部落地區仍是政府政令不行，長期為伊斯蘭教極端主義茁生的溫床。山區貧困，交通隔阻，還處於部族為主的社會形態，極端宗教以相當財力進入，足可招募足夠的參戰者來發動動亂與恐怖主義活動。

美國從敍利亞轉移戰敗的伊斯蘭國人員，阿富汗失守後亦有不少親美勢力轉移，便可借宗教和民族主義理由發動襲擊，逐步提升，伺機變為內戰，不僅打擊中國一帶一路倡議，也謀奪取政權，增加圍堵中國的棋子。美國在這方面布局已久，當地動亂條件多着，中國迄今仍未有良策，隱患長期存在。

研究院院長 陳文鴻