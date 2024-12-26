12月26日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月26日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
潮流創意：趣怪人偶 致敬樂團歌手
【本報綜合報道】美國一名玩具設計師設計出一款限量版的17.78厘米高乙烯基人偶（圖），以獨特方式融合音樂和藝術，向一名樂團的萬人迷主唱致敬，甚至有其簽名頭卡配送。
該款人偶外形設計有趣，手拿廁所泵及一張黑膠唱片，不苟言笑的表情配上一副黑色粗框眼鏡，充滿不羈又諷刺的感覺，極具收藏價值。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241226-1226_00180_068/潮流創意：趣怪人偶--致敬樂團歌手
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc