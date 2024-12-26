兩岸國際

潮流創意：趣怪人偶 致敬樂團歌手
【本報綜合報道】美國一名玩具設計師設計出一款限量版的17.78厘米高乙烯基人偶（圖），以獨特方式融合音樂和藝術，向一名樂團的萬人迷主唱致敬，甚至有其簽名頭卡配送。
該款人偶外形設計有趣，手拿廁所泵及一張黑膠唱片，不苟言笑的表情配上一副黑色粗框眼鏡，充滿不羈又諷刺的感覺，極具收藏價值。
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