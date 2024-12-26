穿戴式機械人 助癱瘓者行走

【本報綜合報道】英國傳媒周一報道，南韓科學技術高等研究院（KAIST）研究員研發出一款輕量穿戴式機械人，能自行走到癱瘓的使用者面前並扣在對方身上，進而協助對方行走、避開障礙物和爬樓梯。

重50公斤 12摩打驅動 這款鋁鈦合成的外骨骼穿戴輔具名為「WalkON Suit F1」，重量50公斤，由12顆電動摩打驅動，模擬人體行走時的關節運動。為確保使用者行走時保持平衡，機械人腳底和上半身裝有傳感器，每秒可監測1,000個信號並預測使用者打算做甚麼動作。

團隊指，機械人前側鏡頭與眼睛功能相同，可以分析周圍環境、識別樓梯高度、探測障礙物，彌補全癱使用者所欠缺的感官能力。

團隊表示，靈感來自超級英雄電影《鐵甲奇俠》，目標是創造一款可以無縫融入殘疾人士日常生活的機械人。半身癱瘓的團隊成員金昇煥（Kim Seung-hwan，音譯）示範這款原型機械人，可協助他以每小時3.2公里速度行走、爬樓梯，以及側身坐到長椅。