日本人聖誕獨處成時尚

【本報綜合報道】一個人原來都可以盡興，獨自過聖誕已成日本最新時尚。有商家今年推出一人聖誕節套餐，各大旅行社也趁聖誕節推出獨身旅遊配套，銷售額較去年增長2.5倍。報告顯示，日本人對獨處看法正面，很多單身人士能更自在地設計和享受獨處時光。

單人旅行配套銷額飆2.5倍

神奈川縣橫濱市一間酒店為聖誕節推出以一個人為主題的聖誕下午茶，廣告刊登首日就全被預訂。其中20多歲女上班族加藤袖稱，「廣告主打一個人的聖誕，所以我有勇氣預約。很期待在一個寧靜，無人打擾的環境中享受聖誕節氣氛和聖誕蛋糕。」美食資訊網站12月介紹不少供一人享受聖誕時光的餐廳，網站編輯松阪真希子解釋，日本單身消費者愈發需要空間享受獨處時光，而商家積極滿足，一人過聖誕的經濟逐年向好。