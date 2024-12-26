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青森縣酸湯區錄308厘米積雪
日本連日受強烈寒流侵襲，多地持續下大雪。青森縣酸湯地區周二錄得高達308厘米的積雪，停車場內的汽車幾乎都被積雪掩埋。今次刷新了當地12月的紀錄新高，此前為2012年12月27日的297厘米，同季的2月26日曾錄得觀測史上最高的566厘米積雪。（綜合報道）
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