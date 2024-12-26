兩岸國際

猴痘新毒株感染 首現比利時

比利時傳媒周二報道，比利時出現首例猴痘病毒新毒株感染病例，成為非洲以外第8個報告這一病例的國家。患者來自比利時南部瓦隆大區，與一名非洲猴痘患者發生性接觸後，確診感染猴痘病毒新毒株「分支Ib」毒株。患者確診前已進行自我隔離。（綜合報道）
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