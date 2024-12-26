涉奴役逾百名華工人 比亞迪巴西廠房封鎖

【本報綜合報道】內地車企比亞迪位於巴西巴伊亞州卡的新廠房工地，被指奴役過百名中國工人。巴西當局周一表示，工地宿舍和部分建築工地已被封鎖，處於停工狀態，直至有關部門完成全面整改，工地才能解封。

巴西勞動與就業部周一發公告指，由6個政府機構組成的工作組調查發現，內地車企比亞迪位於巴伊亞州卡馬薩里市的電動車新廠內，163名工人在條件惡劣的環境中生活。其中有工人睡在沒有床墊的床上，沒有衣櫃存放個人物品，並與食品混在一起。此外，平均每31名工人才有一個洗手間，迫使他們要凌晨4時起床排隊，又在工作期間被曬傷，更有工人被沒收護照，扣起60%工資，疑涉強迫勞動。

稱已解除負責公司合約 比亞迪巴西分公司周一發聲明回應稱，已立即解除與負責這一工地工程的錦江建設巴西有限公司的合約。聲明又指，絕不容忍違反巴西法律和人類尊嚴的行為，已立即將相關工人轉移到當地的酒店住宿。巴西官員周二表示，這些工人已從「奴隸般的條件」下獲救，他們均為中國公民。