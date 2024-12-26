美航供應商系統故障 2500航班受阻

【本報綜合報道】美國航空公司在周二平安夜的早上繁忙時段發生技術故障，所有航班一度停止起飛一小時，估計影響近2,500班航班和數以千計旅客，目前陸續恢復營運。美航解釋，事件源於網絡操作系統故障。美航樞紐德州達拉斯沃思堡國際機場同日出現升降延誤，美航歸咎於天氣狀況惡劣。

無法獲得起飛需求數據 美航發表聲明稱，導致停飛的問題涉及網絡硬件，由負責維護航班操作系統的供應商DXC Technology造成。航空顧問公司解釋，故障在於系統無法自動計算或發送每班航班所需的重量與平衡資料，導致無法獲得引擎動力需求及飛機起飛性能。航空分析公司Cirium數據顯示，美國航空周二原定安排3,901班航班，故障導致其中19班取消，只有37%航班準時出發。

美航每天有數以千計的航班飛往60多個國家350多個目的地，今次技術故障可能令美航面臨罰款。美國西南航空公司在2022年12月發生系統故障，導致1.69萬班航班取消，200萬名乘客滯留。該公司最終被罰款1.4億美元（約10.92億港元），是美國運輸部歷來對航空公司最高額罰款。