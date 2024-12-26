阿塞拜疆航空載67人赴俄客機 哈薩克墜毀逾30死

揭撞上鳥群改道 失事前遇大霧 阿塞拜疆航空公司一架由首都巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼的客機，周三在哈薩克斯坦西部的阿克套墜毀。機上67人中逾30人死亡，另有最少32名幸存者，包括一名兒童。中國駐阿克托別總領事館表示，初步核實該客機上沒有中國乘客。

報道指，涉事客機航班編號為J2-8243，機型為巴西航空工業公司所製的Embraer 190，機上載有62名乘客和5名機組人員。網上流傳事發一刻的影片顯示，客機墜地瞬間直插地面，炸出橙紅色的火光。

最少有32人幸存 哈薩克緊急部門向事發地派遣救援人員，包括出動52名消防員和11台設備滅火；有客機生還者自行步出機艙殘骸，坐在地上等待救援；哈薩克衞生部長表示，已發現多名生還者，但部分人處於重傷狀態，均已送往醫院救治。

乘客中有37名阿塞拜疆人、16名俄羅斯人、6名哈薩克及3名吉爾吉斯人。俄羅斯聯邦航空局稱，初步資訊顯示，客機因撞上鳥群而改道飛往哈薩克阿克套，但在過程中墜毀。另有英媒則指，客機失事前因大霧改變航線。

傳曾發求救信號 另有消息稱，該客機在裏海上空飛行期間，曾發求救信號。俄羅斯總統普京與阿塞拜疆總統阿利耶夫通電話，向客機失事遇難者親屬表達慰問。哈薩克斯坦總統托卡耶夫下令成立委員會調查事故。本報綜合報道