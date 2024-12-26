特朗普言論捱轟 巴拿馬示威焚旗 丹麥增國防開支

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普近日揚言要重新控制巴拿馬運河和北極島嶼格陵蘭。巴拿馬周二有反特朗普示威，擁有格陵蘭的丹麥周二宣布向格陵蘭增撥國防開支，金額達過百億丹麥克朗（約108億港元）。

巴拿馬數十名示威者在美國大使館外聚集，高呼「特朗普，禽獸，放過運河」和「入侵的外國佬滾」，有人焚燒美國國旗。約20名警員維持秩序。示威領袖強調運河是主權領土，特朗普及其帝國妄想無法奪取巴拿馬一毫米土地。

百億強化格陵蘭防衞 丹麥國防部長波爾森周二宣布撥款時形容，時機是「命運的諷刺」，新撥款將增加首都努克北極指揮部人員編制，以及升級格陵蘭機場，供F35戰機升降。波爾森承認丹麥多年來在北極投資不足，現正計劃加強部署。