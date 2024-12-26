特朗普揚言就職後 指示大力推進死刑

不滿拜登為37死囚減刑 美國總統當選人特朗普周二通過社交網表示，現任總統拜登赦免37名罪犯死刑的政令毫無道理。他還揚言下月宣誓就職後，將指示司法部大力推進死刑的執行，以保護美國的家庭和兒童免受暴力強姦犯、殺人犯和惡魔的侵害，稱美國將再次成為一個法律與秩序的國家。

白宮周一發表聲明稱，拜登宣布將為37名聯邦死囚減刑，這些人的刑期將從死刑改為終身監禁，不得假釋。拜登在聲明中表示，減刑符合其政府暫停聯邦處決的規定，但恐怖主義和出於仇恨動機的大規模殺戮除外。美媒報道稱，拜登的這一舉措意味着在美國當選總統特朗普明年1月就職時，將只有3名犯下大規模殺戮罪行的聯邦囚犯等待執行死刑。

不獲減刑的死囚，包括2013年造成3人死亡、數百人受傷的波士頓馬拉松爆炸案兇手焦哈爾；2015年在南卡羅來納州黑人教堂槍殺9人的魯夫；及2018年造成11人死亡的匹茲堡猶太教堂槍擊案槍手鮑爾斯。拜登又為近1,500名正在服長期監禁的人提供減刑。聲明指出，此舉代表美國現代史上單日最大規模的減刑行動。拜登稱，其將在未來幾周採取更多措施，繼續審查赦免請願書，以促進法律下的平等司法和公共安全。

對此，特朗普翌日在自家的社交媒體Truth Social發文說：「拜登將大多數聯邦死刑犯減刑的決定，只會加劇受害人親友的悲痛。當聽到每個人的行為時，你不會相信他（拜登）這樣做了，這毫無道理。」特朗普同日在另一篇發文中說，一旦他就職，便將指示司法部大力推行死刑，以保護美國家庭和兒童，「我們將再次成為一個法治的國家！」

首個任期重啟死刑執行 報道指，特朗普上任後，無法扭轉拜登對死囚減刑的決定，但新政府的司法部可在未來案件恢復尋求死刑。特朗普在2017年至2021年的首個任期內，重啟暫停近20年的死刑執行。拜登在競選總統時表明反對死刑，他在2021年1月上任後暫停執行死刑。本報綜合報道