12月26日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月26日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
俄貨船地中海沉沒 2船員失蹤
一艘名為大熊座（Ursa Major）的俄羅斯貨船在西班牙和阿爾及利亞之間的地中海海域沉沒，船上16名船員中有14人獲救、兩人失蹤。一艘在附近航行的船隻周一拍下一段影片顯示，涉事貨船嚴重向右舷傾斜，船頭在水中的位置比平時低得多，但無法立即查核是否為真。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20241226-1226_00180_009/俄貨船地中海沉沒--2船員失蹤
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc