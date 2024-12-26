兩岸國際

俄貨船地中海沉沒 2船員失蹤

一艘名為大熊座（Ursa Major）的俄羅斯貨船在西班牙和阿爾及利亞之間的地中海海域沉沒，船上16名船員中有14人獲救、兩人失蹤。一艘在附近航行的船隻周一拍下一段影片顯示，涉事貨船嚴重向右舷傾斜，船頭在水中的位置比平時低得多，但無法立即查核是否為真。（綜合報道）
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