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在俄服刑美公民涉諜囚15年
俄羅斯裔美國公民斯佩克特（Gene Spector）早前因賄賂時任俄羅斯副總理德沃爾科維奇的助手罪成，正在俄羅斯服刑。他周二再被判間諜罪成，獲囚15年。美國國務院回應稱，得悉有報道指一名美國公民在俄羅斯被判刑，正關注情況。（綜合報道）
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