美艦曾射第2枚導彈 紅海險擊落另一友機

美國海軍杜魯門號航空母艦上一架艦載F/A-18F超級大黃蜂雙座戰機，上周六遭同一打擊群的導彈巡洋艦葛底斯堡號錯誤擊落。美媒周二報道，美國海軍官員證實，葛底斯堡號曾發射第二枚標準2型攔截導彈，另一架戰機也險些遭受被擊落的命運。

官員指出，海軍正調查第二枚從葛底斯堡號發射的標準2型導彈，是否瞄準了第二架飛機，也在調查該巡洋艦是否關閉了第二枚導彈的導引系統。消息人士稱，該巡洋艦差點擊落兩架友軍飛機。目前尚未有關於另一架美國海軍戰機險遭擊落的報道，美國中央司令部和國防部均沒透露第二架戰機險被擊落的情況。

被擊中戰機正嘗試降落 消息人士透露，被擊落的戰機並非如官方所說正在起飛，而是嘗試降落在杜魯門號；又稱海軍飛行員對事件感到憤怒，並對葛底斯堡號上的訓練提出質疑，認為不足夠。誤擊事件發生在杜魯門號航母打擊群抵達紅海數天後，上周六對也門叛軍青年運動的攻勢是該打擊群抵達也門海岸以來首次，之後再未有新的攻勢。

另一方面，青年運動周二再向以色列發射巴勒斯坦-2型高超音速彈道導彈，是一周內第3次施襲，成功打擊位於以色列雅法地區的軍事目標，並行動取得預期效果。有青年運動武裝高級官員表示，這類襲擊將持續，直到針對加薩人民的侵略停止。

也門叛軍再用導彈攻以 以軍表示，導彈進入以色列領空之前被成功攔截。以色列指示駐歐洲外交使團，說服各歐洲國家將也門青年運動武裝列為恐怖組織。以色列外長薩爾發聲明指，青年運動武裝不單對以色列構成威脅，也對地區和整個世界構成威脅，強調首先和最基本的事情，是要將青年運動武裝列為恐怖組織。他指出，美國、沙特阿拉伯、馬來西亞、阿聯酋、澳洲、加拿大、新西蘭和以色列目前已將青年運動武裝列為恐怖分子。薩爾指他已致函聯合國安理會主席，要求召開緊急會議，譴責青年運動武裝發動的襲擊，以及伊朗對青年運動武裝的持續支持。本報綜合報道