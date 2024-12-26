幫狗洗澡遭咬傷 寵物店主上訴仍須承責

【本報綜合報道】內媒周二報道，江蘇省泰州靖江市人民法院最近披露一宗責任糾紛案，案情指有寵物店店主為寵物犬洗澡時被咬傷，遂入稟控告，要求狗主賠償。法院一審判決狗主和寵物店分攤兩成及八成責任承擔，原告店主不服上訴，法院二審維持原判。

被判雙方需攤分責任 原告江×為寵物店實際經營人，今年2至3月先後兩度接獲被告楊×夫婦委託為其寵物犬洗澡。江×因知曉該犬會咬人，第二次洗澡時準備為牠戴上嘴套，卻遭咬傷，須花費逾1,600元人民幣（約1,712港元）到醫院治療。雙方隨後就賠償問題產生糾紛，江×向法院起訴，要求楊×夫婦賠償逾3萬元（約3.21萬港元），包括醫療費、誤工費及營養費等。

法院認為，楊×夫婦作為飼養人，疏於採取安全措施，便將寵物犬交付給寵物店的行為存在一定過錯；而江×明知該犬有攻擊可能性的情況下，選擇繼續服務，且未佩戴足夠防護用品就繼續操作，對事故發生存在明顯過錯，故裁定楊×夫婦承擔江×損失的兩成責任，即賠償800元（約856港元）。