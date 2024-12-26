兒童染偏肺病毒趨升 專家憂無藥醫恐爆發

中國疾病預防控制中心上周發布全國呼吸道傳染病監測情況，內地急性呼吸道傳染病本月月初至中旬呈現持續上升趨勢，其中14歲或以下病人感染人類偏肺病毒（HMPV）數字出現波動上升趨勢，以北方省份上升趨勢最為明顯。

根據全國呼吸道傳染病監測情況第50周、即12月9日至12月15日數據顯示，全國北方省份「門急診流感樣病例」在上述時段排在首兩位依次是流感病毒及HMPV，「住院嚴重急性呼吸道感染病例」頭3位分別是肺炎支原體、流感病毒及HMPV。

北方省份最為明顯 若以年齡劃分，在0至4歲組別，HMPV無論在就診抑或住院原因於上述時段均排在第二位。在5至14歲組別，HMPV在就診原因也排在第二位。換言之，14歲或以下病人感染HMPV數字正在上升。

內媒指出，目前尚無疫苗或特效藥能夠預防或治療HMPV。台灣毒理學專家招名威憂慮，HMPV可與其他病毒交替傳播，導致大陸各地醫院爆滿，假如加上醫療品質不佳情況，患病後無法即時獲得有效治療，死亡率或大幅增加。

資料顯示，HMPV可引起所有年齡層急性呼吸道感染，其中以兒童、長者及免疫功能低下人士中招風險較高。

患者通常會出現發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣短等症狀，可能會發展為細支氣管炎或者肺炎。HMPV可以經由呼吸道飛沫、接觸患者分泌物或接觸受污染表面或環境傳播，潛伏期通常為3至6天。本報綜合報道