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工行前紀委書記受賄囚8年
中國工商銀行股份有限公司前黨委委員、紀委書記劉立憲涉嫌受賄超過1,776萬元（人民幣‧下同，約1,909萬港元），案件周二在山東省德州市中級人民法院一審公開宣判。劉立憲受賄罪名成立，被判囚8年，罰款200萬元（約215萬港元）。（綜合報道）
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