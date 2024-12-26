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全國兩會明年3月北京召開
全國人大常委會會議昨日表決通過了關於召開十四屆全國人大三次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大三次會議於明年3月5日在北京召開。另外，政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆三次會議於明年3月4日在北京召開。（綜合報道）
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