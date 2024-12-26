江西8旬翁扮道長 借治病猥褻女生

【本報綜合報道】江西南昌市一名女子近日身體不適，在當地一間道觀遇到一名八旬工作人員，對方以傳功名義親吻撫摸隱私部位，女方更為此支付近1,800元人民幣（約1,935港元）。她一開始信以為真，並未察覺是詐騙，積極配合該名自稱是道長的男性工作人員，最後才被朋友告知真相。

兩度親吻摸私處 女學生日前在網上發文，舉報遭受南昌淨明道院自稱道長的謝××猥褻，兩次親吻撫摸她的私密部位，時長達一個多小時之久。剛開始時，謝××自稱是道長並能幫助其治愈疾病，採用的治療方法是傳功修煉法，需要親吻和撫摸女生的隱私部位。女生信以為真，事後更向對方支付治療費。

事後謝××突然找到涉事女生道歉，稱爺爺不該那麼做，提出自我批評。女方因此產生警覺，諮詢朋友才得知道士修煉毋須親吻和撫摸隱私部位，於是報警求助，當地派出所已受理案件。南昌淨明道院工作人員周日回應，涉嫌猥褻女生的人名為謝春根，並非道觀人員，只是義工，此事已交給政府部門處理。