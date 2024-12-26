增值稅法2026年元旦實施

修改監察法 明年6月施行

會上另通過關於修改監察法的決定，明年6月1日起施行，保持基本監察制度頂層設計的連續性。新修訂的科學技術普及法亦獲通過，自公布之日起施行，其中規定每年9月為全國科普月。該法擴充至8章60條，聚焦科普發展中的突出問題，完善體制機制，主要包括明確科普的總體要求和目標方向、強化科普社會責任、促進科普活動、加強科普隊伍建設、強化保障措施等內容。