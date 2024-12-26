國務院審議多項新規 包括醫藥食安改革

國務院常務會議周一在北京召開，審議通過《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，部署深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高品質發展有關舉措，研究加強食品安全全鏈條監管相關工作，聽取建立促進高質量發展轉移支付激勵約束機制匯報。會上另審議通過《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（草案）》。

會議指出，涉企行政檢查是行政執法主體履行行政管理職責的重要方式，初衷是為了規範和引導企業依法經營。惟實際有一些地方和部門涉企行政檢查亂作為問題時有發生，影響企業正常生產經營及營商環境改善。當局需明確行政檢查主體，清理公布行政檢查事項，從源頭遏制亂檢查，將規範行政檢查作為明年規範涉企執法專案行動的重要內容，加大對亂檢查的查處力度，嚴肅責任追究。另在食品安全上，當局要加強日常監管，提高全鏈條監管能力水平，堅決守牢食品安全底線。