被指持續擴充核武庫 華批評菲冷戰思維

【本報綜合報道】菲律賓周一指，計劃購買美國的堤豐陸基中程導彈系統，引起中國不滿。菲律賓防長特奧多羅周二反斥中方持續擴充其核武庫和彈道導彈能力。中國駐菲律賓大使館昨日批評有關言論充滿意識形態色彩及陣營對抗和冷戰思維，中方對此強烈譴責。

特奧多羅發表聲明稱，美國在菲部署中程導彈完全正當、合法，無可指摘，即使中國繼續反對，菲方仍有權允許在該國部署美國導彈系統。他又稱，中國共產黨在批評菲律賓適度能力建設的同時，卻持續擴充其核武庫和彈道導彈能力，支持海外犯罪集團和顛覆性組織，在中國國內不尊重人權。

質疑言論為誰代言 中國駐菲使館發言人回應指，這不是特奧多羅首次發表類似的出格和荒唐言論，多次攻擊抹黑中國，限制阻撓中菲軍事接觸交流，甚至公開聲稱在涉海分歧上對話和協商是最無用的。發言人認為，上述言行與菲總統小馬可斯希望通過對話推動海上局勢降溫的表態，以及兩國外交部門通過對話管控海上分歧的努力背道而馳，質疑其用意何在，為誰代言。發言人重申，本地區不需要中導和對抗，再次敦促菲方遵守承諾盡快撤走堤豐中導系統。