北京責美國防授權法 鼓譟對台軍事支持

指渲染中國威脅

許東批評，美國國防授權法案涉華消極條款打壓中國科技和經濟發展，限制中美經貿往來和人文交流，粗暴干涉中國內政，損害中方主權安全發展利益，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。他指出，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理中美關係，始終認為中美各自的成功是彼此的機遇，兩國應成為對方發展助力而非阻力，中美關係穩定健康可持續發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。