日本明春放寬中國公民旅簽措施

【本報綜合報道】正在北京訪問的日本外相岩屋毅昨日參加推動中日兩國人文與文化交流的高級別對話時宣布，將放寬對中國公民發放簽證，包括新設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天，以促進中日兩國的經濟與人文交流。上述放寬措施預計於明年春季開始實施。

日媒報道稱，上述措施呼應了中國自11月起重新對日本公民實施短期停留簽證免簽政策。目前，中國公民在個人旅行中使用的「多次往返旅遊簽證」分為有效期3年和5年兩種。新設的10年簽證將主要面向富裕階層，簽發條件包括較高的年收入和資產要求，旨在為富裕階層提供便利，以促進其赴日消費。

團隊旅行停留延至30天

針對團隊旅行的旅遊簽證，停留天數將從15天增加到30天。此舉將使旅行社能夠安排更長的行程，同時增加旅行目的地的選擇，包括提升前往地方城市的機會，而不僅限於交通便利的地區。此外，對於65歲以上的中國公民，個人簽證申請將不再需要提交在職證明。同時，有效期為3年的個人旅遊簽證申請規則中，要求必須在簽證簽發後3個月內入境的規定也將被廢除。