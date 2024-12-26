岩屋毅訪華晤李強王毅 擴大中日戰略互惠

達多項交流共識 包括落實恢復進口日水產 日本外相岩屋毅昨日展開任內首次訪華行程，在北京先後與國務院總理李強及外長王毅會晤。岩屋毅表示，中日對於地區和世界共同肩負重要責任，提出推進擴大共同利益的戰略互惠關係，促進兩國關係穩定化。王毅強調，如果中日關係穩定，亞洲就會更穩定。岩屋毅會後透露，他和王毅確認了中國將落實恢復進口日本水產品的共識；兩人亦就王毅盡早訪日達成一致。

李強在人民大會堂會見岩屋毅時指，當前中日關係處於改善發展的關鍵時期，中方願同日方一道，推動雙邊關係持續健康發展，務實合作取得更多新成果。他指，中日是一衣帶水的鄰邦，是搬不走的鄰居，「互為合作夥伴、互不構成威脅」是兩國共同作出的莊嚴承諾，希望日方同中方相向而行。李強又表示，當前全球發展的不穩定、不確定性上升，中日雙方要拓展經貿關係、深化互利合作，進一步加強人文交流。岩屋毅表示，日中對地區及國際事務負有重要責任，日方願同中方共同努力，加強各層級往來，特別是民間交流，促進互利合作和民意氛圍改善，全面推進戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。

中方籲客觀善意看待發展 岩屋毅隨後與王毅舉行會談。王毅表示，希望日方遵守兩國互為合作夥伴、互不構成威脅的共識，沿着正確軌道推進關係。王毅就推進中日關係下步工作提出6點意見，包括校準戰略認知，希望日方客觀善意看待中國的發展，奉行積極的對華政策；日方應在歷史及台灣等重大敏感問題上重信守諾；同時要加強溝通對話，堅持合作共贏，共同維護全球產供鏈穩定和公平開放的貿易投資環境；亦要加強人文交流，妥處矛盾分歧，避免讓分歧定義甚至綁架兩國關係等。

岩屋毅表示，日方恪守日中聯合聲明原則，尊重並理解中方在台灣問題上的立場。日方在歷史問題上繼續秉持「村山談話」明確的立場，表達深刻反省和由衷道歉。日中務實合作潛力巨大，希望共同打造更多可視成果，更好惠及兩國國民；又感謝中方給予日本公民免簽待遇，日方將進一步放寬簽證政策，便利雙方人員往來。

日促撤專屬經濟區內浮標 在福島核污水排海問題上，王毅重申中方反對日方排海的立場。而關於中國因福島核污水排放入海而全面暫停進口日本水產品，二人確認了將落實恢復進口的共識。另外，岩屋毅指近期在沖繩縣與那國島南方的日本專屬經濟區（EEZ）內，發現了可能是中國設立的浮標。他在與王毅的會談中，要求中方立即撤除該浮標。岩屋毅還就中國加強在東海活動以及中國軍隊活動趨於活躍，表達嚴重關切。

在中日外長會談後，兩人共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，對上一次舉行人文對話是在2019年。外交部網站隨後公布，王毅和岩屋毅在中日高級別人文交流磋商機制第二次會議上達成10項重要共識。本報綜合報道