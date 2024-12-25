瑯琊台遺址考古 證為秦始皇修築

【本報綜合報道】中國山東省青島市瑯琊台遺址考古新發現論證會上周六召開，並舉行專家研討會。經多年系統性考古發掘，考古專家認為遺址上的主峰「大台」主體是秦漢時期高台建築基址，為秦始皇所築的瑯琊台。此處是秦統一後營建的高等級建築，證實了《史記》等文獻的記載。

佐以秦代刻石推定 自2019年以來，山東省文物考古研究院等多部門組成聯合考古隊，對遺址施行主動性考古發掘，發掘區域包括主峰的「大台」、東方瀕海的「小台」、東南的「亭子蘭」等多個地點。考古專家發現大台下的房間、排水設施等重要遺迹，佐以早前發現的秦代刻石，推定為秦始皇所築的瑯琊台。

該考古發掘計劃負責人呂凱表示，瑯琊台遺址主體是秦始皇遷徙3萬戶黔首（平民）到此修築的國家工程，在中國建築史上具重要地位。此外，山下窰址區發現目前山東地區唯一可確定的秦代陶窰遺存，出土的磚、瓦等構件具有標準器意義。據史料記載，秦始皇先後三次東巡到達瑯琊，公元前219年下令修建瑯琊台。