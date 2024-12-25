小行星平安夜掠過地球

【本報綜合報道】昨日是平安夜，除了有聖誕老人駕鹿車飛越多國派禮物，美國太空總署（NASA）更警告，一顆有10層樓大小的大型小行星「2024 XN1」將於格林威治標準時間的昨日凌晨2時56分到達距離地球最近的點，以時速2.37萬公里，在距離地球721萬公里處高速掠過。

撞擊力相當於1200萬噸炸藥 雖然按照天文標準，該小行星屬近距離接近，有英國天文學家還估計它直徑介乎29至70米，撞擊力將相當於1,200萬噸TNT炸藥，可將2,000平方公里區域夷為平地，但由於按照預測路徑，其掠過地球時的距離相當於月球距離地球18倍，因此不至於撞擊地球。

另外，除了美國北美空防司令部（NORAD）如常為孩童追蹤聖誕老人行蹤，以及NASA指國際太空站將在平安夜凌晨兩次經過英國上空外，NASA的帕克太陽探測器亦將在格林威治標準時間昨日上午11時53分達到有史以來最接近太陽的距離，破紀錄飛過距離太陽表面611萬公里範圍內的大氣層。