聖誕傳統千奇百趣 性感跑步籌款 舉家歎桑拿浴

【本報綜合報道】萬眾期待的聖誕節終在周三來到，雖然聖誕老人和馴鹿是該節日代名詞，但世界各地還有很多意想不到的古怪聖誕節傳統。以美國加州三藩市為例，除了有一年一度的全市成年聖誕老人專屬酒吧串場活動，更有成群結隊的聖誕老人只穿內衣跑步，為當地愛滋病基金會籌款。

戴聖誕帽冷水暢泳 在西班牙，有200年歷史的傳統聖誕彩票熱潮於前幾周席捲全國，周日中獎者紛紛開香檳歡呼慶祝。在愛爾蘭的慈善游泳活動，成千上萬人戴聖誕帽等跳入冷水暢泳。芬蘭在平安夜雪景則熱火朝天，一家人會在一起享受溫暖的桑拿浴。

此外，用綵燈裝飾樹木和家中固然是聖誕節標準做法，但歐洲各地多年來的慶祝活動融合了民間傳說，形成更奇怪的儀式，如部分瑞士人會裝扮成毛絨絨的野獸遊行驅除邪靈，瑞典傳統會點燃燒毀巨大的草製山羊雕像。