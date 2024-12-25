美翁家設聖誕燈展 42年光影感動萬千

今日是聖誕節，許多人悉心布置家中應節，增添喜慶氛圍。美國加州阿拉梅達縣利弗莫爾一名老翁40多年來，一直堅持在家中前院設置精美的聖誕布置，從最初只有2,000盞燈的小型布景，到現在已設有超過90萬盞燈的大型展覽，吸引不少遊客慕名前去觀賞，歡度聖誕。

81歲的雷森德斯（Dave Rezendes）表示，他自1982年起便與助手們在前院及屋頂設計布景，其團隊目前有20名員工，所有人都能為燈飾設計提出意見，而他每年會為燈飾設置主題，並集中講述某些故事。

82次來客求婚成功 他將該處取名為「Casa del Pomba」，意即「鴿子之家」，象徵着富有神奇和靈性的地方，同時留下許多人的回憶，如多年來已有82次來客在此求婚成功的紀錄。雷森德斯形容這裏充滿奇迹，並憶述去年曾有一對年輕夫婦抱着患癌孩子前來觀賞燈飾，隨後再次檢查時，醫生指孩子的腫瘤竟消失了。此外，展覽雖然免費開放，但現場設有許願池和捐款箱，雷森德斯會將籌得善款捐贈到當地的慈善機構。

英國亦有相類做法 除美國外，英國同樣有民眾以類似方式迎接聖誕。蘇格蘭費夫一個小鎮將獲選的兒童畫作製作成聖誕燈飾。而西洛錫安的格雷夫婦過去4年的聖誕節都會在家中舉辦燈光騷，在庭院設置逾2.4萬盞燈和大型LED聖誕樹、天使翅膀等約150個裝飾，同時為當地慈善機構籌款，不過今年將是兩人最後一年舉辦燈光騷。本報綜合報道