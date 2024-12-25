以認暗殺哈馬斯領袖

指也門叛軍頻施襲 高層亦將被「斬首」 以色列國防部長卡茨周一首次承認，今年7月底在伊朗首都德黑蘭，暗殺巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯時任領袖哈尼亞。他同時警告，伊朗支持的也門叛軍青年運動領導人也將被以軍「斬首」。分析認為，上述言論或進一步加劇區內緊張局勢。

卡茨當日出席一場紀念活動時，提及青年運動武裝組織近日多次向以色列發射導彈襲擊，強調以色列將打擊青年運動武裝的戰略基礎設施，殺死組織的領導人，就像在德黑蘭、加薩和黎巴嫩，分別對付哈馬斯領袖哈尼亞、辛瓦爾和真主黨領袖納斯魯拉一樣。他補充，以色列已擊敗哈馬斯、真主黨，摧毀伊朗的防禦系統和導彈生產系統，也將對青年運動施以嚴厲打擊。

這是以色列首次公開承認哈尼亞是被以方所殺。哈尼亞今年7月31日在德黑蘭遇襲身亡，伊朗歸咎於以色列，但以色列一直沒有承認責任。哈尼亞的繼任人辛瓦爾，在10月中以軍對加薩地帶南部開展的一次軍事行動中死亡。真主黨領袖納斯魯拉在9月底，以色列對黎巴嫩首都貝魯特南郊的空襲中死亡。

以稱與巴人談判已收窄分歧 與此同時，埃及、卡塔爾與美國繼續斡旋加薩停火協議。以色列總理內塔尼亞胡周一表示，雖然以巴在關鍵問題仍未取得共識，但分歧已有所收窄。他稱，雖然不知談判還需時多久才能取得成果，但他不會為此設下時限。有巴勒斯坦官員指出，仍未就以色列釋放哪些巴人及以軍未來在加薩的部署達成共識。

另外，樂施會指過去兩個半月內，僅12輛卡車成功在北加薩地帶分發食品和水，其中3次分發的物資送達避難學校後不久便遭到炮擊，形容當地的糧食危機可能已瀕臨崩潰。以色列國防部下屬協調巴勒斯坦事務的機構（COGAT）予以反駁，批評報告「故意且不準確」，且忽略以方在人道援助方面的努力。本報綜合報道