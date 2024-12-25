薩爾瓦多恐怖監獄 獄警及士兵遮臉防報復

【本報綜合報道】中美洲國家薩爾瓦多為打擊國內猖獗犯罪，去年啟用被稱為「全球最恐怖監獄」的恐怖主義監禁中心，關押大量殺人犯、毒販及黑幫分子。日本傳媒周日報道，記者在獄中採訪期間發現獄警及駐守士兵全副武裝，更遮住臉部以隱藏身份，防止未來遭囚犯報復。

報道指，監禁中心共設8幢建築物，最多能收容4萬名囚犯，日媒記者進入監獄前，必須寄放身上所有物品並通過嚴格安檢，透過X光機等機場安檢等級設備，檢查是否夾帶違禁品入內。獄方指，為防止囚犯暴動及外部襲擊，監獄駐有1,000名警員及600名士兵，各式軍備堪稱為「戰場規模」。獄中每間牢房約容納100名囚犯，全員統一身穿白色T恤、剃光頭，大部分囚犯身上布滿刺青，多數是20多歲的年輕人。

牢房中幾乎無任何物品，僅得金屬床架和開放式廁所，無枕頭和床墊，就寢時間亦不會關燈。囚犯每天只有半小時可離開牢房，在監獄中央走廊參加團體運動或讀聖經。監獄僅提供囚犯生存所需的最基本營養，三餐不提供肉類，僅有豆類、芝士和米飯的混合物，並以塑膠容器裝載給囚犯食用，由於刀子和叉子可能成為兇器，獄方規定囚犯必須用手吃飯。