美前司法部長人選 眾院公開報告揭疤

指長期嫖娼包括17歲女 兼吸食大麻 曾獲美國總統當選人特朗普提名做司法部長的蓋茨，在眾議院道德委員會周一發表的報告中，被指擔任議員期間，定期向女性支付性交易費用，包括一名17歲少女，另外又購買及吸食毒品。蓋茨否認涉及任何不當行為，形容委員會公開報告是別有用心。

眾院道德委員會在長37頁的報告中指，蓋茨2017年至2020年擔任佛羅里達州眾議員期間，曾至少在20個場合、向12名女性支付9萬元（美元‧下同，約70萬港元），作為性交易及購買違禁藥物的費用。其中一名女子向委員會表示，她在2017年曾與蓋茨發生性行為，並收取400元（約3,120港元）報酬；當時未滿18歲的她，沒告知蓋茨自己未成年，蓋茨亦沒問她年齡。

委員會指出，雖然未有證據顯示蓋茨知道自己與未成年人士發生性行為，但他有可能觸犯佛州的強姦法。除了不當性行為，報告指有證據顯示蓋茨吸食非法藥物，並在國會山莊的辦公室偽造電郵，目的是購買大麻。報告又指，蓋茨在2018年巴哈馬群島之行中，收受不被允許的禮物，包括提供住宿和交通。

蓋茨全否認 以誹謗罪提控 上月辭任眾議員並退出司法部長提名的蓋茨否認自己有任何不當行為。他日前要求聯邦法官阻止發表報告，指道德委員會違反內部規定，即在眾議員離任會後停止調查。他並以誹謗罪提出訴訟，指報告錯誤指控他有不道德行為。本報綜合報道