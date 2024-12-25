戒嚴前赴整容外科 金建希遭質疑

張耿態周一在國會召開記者會，透露10天前收到上述目擊者舉報，進行了可信度的確認。舉報指，金建希在戒嚴當天下午6時25分至晚上9時30分，乘豪華房車到首爾江南區的某整容外科，並停留了約3小時。該整容外科的院長前年7月被任命為總統諮詢醫生，去年11月尹錫悅夫婦為宣傳釜山世博會申辦活動訪問法國巴黎時，還與金建希一起去奢侈品牌的藝術中心。

張耿態提出，本可把院長叫到總統室或官邸接受手術，為何金建希要親自去醫院，質疑當天是不是有不能叫他去官邸的理由。他又指，金建希不應也不被允許知道和國家安全相關的緊急戒嚴情況，懷疑她在頒布戒嚴令一小時前倉促回官邸也是有原因，呼籲調查尹錫悅等人密謀戒嚴時她是否也在，以及在整容外科做了甚麼。