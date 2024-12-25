戒嚴風波推遲 美韓重啟外交對話

【本報綜合報道】正在美國訪問的南韓副外長金烘均周一在華盛頓與美國副國務卿坎貝爾舉行會談，商定全面重啟因南韓戒嚴風波被推遲的兩國主要外交和安全相關活動。

雙方一致認為，需應對北韓對南韓政局作出誤判並發起挑釁的可能性，並決定進一步鞏固聯合戒備態勢。南韓高官同日表明，政府將爭取在美國政府下月20日換屆前後，與美國總統當選人特朗普方面開展高層對話。

金烘均與坎貝爾在會上就兩國今後高級別交流活動日程安排協調，並商定盡早舉行外交和安全相關活動。金烘均表示，南韓總理韓德洙代行總統職權的體制正穩定運行，韓方今後將按照憲法和基於法治的民主程序，妥善處理總統尹錫悅彈劾案審理程序等相關事務，並提議繼續努力推動美韓同盟和美日韓合作發展。坎貝爾表示，美方完全信任韓德洙的領導能力和南韓民主體制的韌性，重申美方堅定不移支持美韓同盟，對韓協防承諾固若金湯。

兩國阻朝俄軍事合作 對於北韓派往俄羅斯參加侵烏戰爭的官兵出現傷亡的消息，金烘均與坎貝爾商定持續加強外交努力，阻止朝俄開展非法軍事合作。

南韓高官同日另在南韓駐美大使館舉行的記者會上表示，若特朗普方面願意，韓方可安排韓德洙與他通電話，也可安排面對面會晤，但目前尚無任何敲定的事項。

中韓外長通話議朝問題 另一方面，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨天應約與南韓外長趙兌烈通電話，討論南韓國內局勢和中韓關係等議題，是本月3日南韓發生緊急戒嚴事件後，兩國外長首次通話。雙方亦就北韓問題交換意見，一致認為維護朝鮮半島和平穩定符合兩國共同利益，商定今後保持密切溝通協調，雙方還商定今後透過司局級磋商等模式，繼續進行外交部門間溝通。