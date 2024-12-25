在野黨按兵不動 南韓代總統暫避過彈劾

政府未頒布兩大特檢法 拖慢追殺尹錫悅 南韓最大在野黨共同民主黨周一警告，如不就總統尹錫悅戒嚴事件頒布《內亂特檢法》，就會對代行總統職務的總理韓德洙發起彈劾動議。至昨日，共同民主黨表示立即開始韓德洙的彈劾程序，批評他拖延頒布法案調查尹錫悅的戒嚴事件，但其後決定暫緩發起彈劾韓德洙的提案。尹錫悅方面則表示，目前條件尚未成熟，他今日恐難到案受訊。

尹錫悅今難到案接受審訊 在國會佔多數席位的共同民主黨本月中通過一項法案，任命一名特別檢察官對尹錫悅提起內亂罪等指控，並調查第一夫人金建希的名牌袋醜聞和其他指控。該黨周一要求，韓德洙必須在不遲於昨日頒布《內亂特檢法》，對尹錫悅實施緊急戒嚴未遂事件啟動特別檢察官調查，否則該黨將立即對他啟動彈劾程序。

惟韓德洙昨日早上在首爾政府大樓召開的內閣會議上，決定不會頒布《內亂特檢法》及有關金建希涉操縱股價案的《金建希特檢法》，表示朝野雙方應從討論和談判開始，達成妥協。他強調，必須讓大多數國民相信，這是按照憲法和法律、毫無傾向性地進行，對調查和受查的雙方都公平。

共同民主黨黨鞭朴贊大表示，民主黨將立即針對韓德洙啟動彈劾程式。他表示，韓德洙已明確表示不會在當日頒布兩大特檢法，民主黨只能將此理解為他要拖延時間、使內亂狀況延續。不過，朴贊大隨後表示最終決定在周四的國會全體會議上處理憲法法院法官任命案時，先觀察韓德洙是否推遲任命，再作下一步打算。

尹錫悅的親信、律師石東炫昨日指出，尹錫悅認為應對憲法法院的彈劾審判程序先於接受有關戒嚴風波的調查，審判程序基本確定，以及尹錫悅作為被申請人向法官和國民闡述立場應先於調查。聯合調查小組同日表示，已將前情報司令盧相元移交首爾中央地方檢察官辦公室，以涉嫌叛亂罪拘留。

憲院稱後天如期庭前會議 此外，南韓憲法法院昨日重申，在6名法官體制下，憲院仍能審理尹錫悅彈劾案，並表示周五將如期進行庭前會議。彈劾審判的申請人國會已向憲院提交訴訟授權委託書，但被申請人尹錫悅則尚未提交。尹錫悅未提交國務會議紀要、戒嚴布告令等證據材料。憲院將在庭前會議前一天的明日舉行法官會議，就彈劾審判相關事宜進行討論。被問及尹錫悅不提交證據材料或法律代理人團缺席庭前會議會否對其不利時，憲院公報官李珍回答，將由預審法官定奪。本報綜合報道