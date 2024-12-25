延宕27載 中吉烏鐵路後天動工

【本報綜合報道】中亞國家吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫上周五宣布，延宕27年的中吉烏鐵路將於周五動工。此鐵路全長約523公里，將成為中國與中亞國家的最短陸上通道，與目前主要途經俄羅斯的中歐列車路線比較，運輸時間將節省7至8天，新鐵路或可發展成歐亞最短貨運路線，極具戰略意義。

全長523公里 極具戰略意義 吉爾吉斯與中吉烏鐵路有限公司投資協議簽字儀式，上周五在吉爾吉斯總統府大樓內舉行，雙方代表簽署文件。扎帕羅夫表示，幾十年來只停留在紙上的中吉烏鐵路計劃終於要開花結果，該鐵路將成為連接東西方的戰略橋樑，為貿易、旅遊和工業帶來新機遇。據中國國鐵集團近日招標公示，吉爾吉斯境內段建設總工期6年，預計2030年完工。

資料顯示，興建中吉烏鐵路的意向可追溯至1997年，當時中吉烏就興建一條聯通三國的鐵路項目簽署備忘錄。該條鐵路在中國境內有213公里路程，吉爾吉斯境內260公里、烏茲別克斯坦境內約50公里。鐵路從新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯的卡拉蘇，到達烏茲別克的安集延，將是「新亞歐大陸橋」的南部支線。