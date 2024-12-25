冰雪大世界禁員工遊園讓路旅客 違者失年終福利資格

春節前門票緊張 籲管理伸手不宜過長 黑龍江省哈爾濱市冰雪大世界上周六開園，各類門票一票難求，官方成人票售罄，最貴門票被炒至近7,000元人民幣（約7,542港元）。黑龍江省和糧農業有限公司同日要求，旗下員工不得在農曆新年之前入園遊玩，一旦違反將取消年度優秀員工評選及領取年終福利資格。有關做法引起網民熱議，有內媒則認為，企業管理的手「不該伸太長」。

通知提到，因應哈爾濱市冰雪大世界當前門票資源緊張狀況，為了能夠讓更多遠方朋友得以親身體驗冰雪奇緣，員工從即日起至農曆新年前，暫時停止冰雪大世界遊玩計劃。該公司相關負責人解釋，現在是哈爾濱旅遊旺季，外地遊客特別多，加上哈爾濱市冰雪大世界剛剛開園，「我們少去一個人，外地遊客就能多買一張票」，故想盡量讓路，為旅客創造更好旅遊環境。

行為或違反《勞動法》 有律師事務所主任則稱，企業以員工去哈爾濱市冰雪大世界為由取消其評優及年終福利，或違反《勞動法》，年終福利屬於員工勞動報酬一部分，若企業無法證明員工入園對工作造成實質性影響，取消行為可能構成剋扣勞動報酬。有內媒周二指出，只要不佔用工作時間，員工想甚麼時候去玩完全是個人自由，反問跟評選「優秀員工」有甚麼關係。

報道續稱，根據勞動法的規定，年終福利屬於員工勞動報酬的一部分，企業憑甚麼不分青紅皂白予取予奪？實際上，這樣的企業規定既不符合情理法理，也很難真正付諸實施。對於企業來說，守法是管理的前提和底線，如果失去了邊界感，「好意」也難免會成為爭議。

雪雕展《悟空歸來》亮相 另外，第37屆太陽島國際雪雕藝術博覽會周一試開園，用雪量15萬立方米超歷史巔峰，其中高20米的雪雕作品《悟空歸來》亮相會場，引來遊客圍觀。本報綜合報道