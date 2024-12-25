酒吧女遭輪姦 兩男判囚7年半

【本報綜合報道】台灣台中市一名美女在酒吧內兼職，近日認識到場消費的徐姓男子和高姓男子，兩男約她下班後到其中一人家中飲酒續攤。詎料女事主遭到兩男聯合灌酒，又強行拉入房間輪流性侵。女方事後崩潰報警求助，徐高犯強制性交罪，各被法院判囚7年6個月。

沒使用避孕套 判決書指出，事發於2020年10月，女事主小美（化名）在酒吧兼職期間與徐男和高男暢談愉快，相約到徐男家繼續飲酒，期間小美因酒醉無力抵抗，被兩男脫光衣物，輪流性侵。小美控訴當時自己曾哭喊不要，又不斷反抗，但被兩男聯手壓制、掐頸，最後更均未使用避孕套強姦數次。小美事後向室友求助，在返家途中崩潰大哭，決定前往警局報案。

到醫院驗傷後，小美當日所穿的衣服、私密處及身上多處均驗出男性DNA，且與兩男脗合。她的左手、額頭及頸部等多處也有紅腫傷勢，並於事後出現吞藥、自傷等行為，精神狀況極度不穩定。徐男、高男向警方辯稱，當天飲酒時曾聊到性行為等相關話題，小美又講過可與他們試試；惟檢方不採信兩人的說法。