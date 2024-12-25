中國黃金集團前董事長違紀受查

【本報綜合報道】中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組、天津市紀委監委周一通報，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司前黨委書記、董事長陳雄偉涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查監察調查。內媒指，陳雄偉及其家人、關係密切的異性家中搜查出數量驚人的黃金珠寶。

該公司今年受查第3人 陳雄偉是今年以來中國黃金集團受查的第3名高層，前黨委書記、董事長盧進和前黨委委員、副總經理趙占國，已因涉嫌嚴重違紀違法受查。內媒早前報道指，陳雄偉於今年7月左右失聯，總部位於杭州的浙江華僑系集資詐騙案於今年9月初案發，他正是中國黃金集團和浙江華僑系「真假關聯」的關鍵人物。

浙江華僑系實控人余增雲、楊宇瀟及虞之煒於9月出境後，留下70億元人民幣（約75億港元）未兌付理財產品，超過一半涉及黃金理財產品，中國黃金集團及其下屬公司受到波及。相關公司9月中旬發表聲明，表示與浙江華僑系從未合作，華僑系相關協議是冒用中國黃金及旗下中鑫國際等公司為簽約方，並偽造中國黃金旗下多間公司公章和法定代理人名章。