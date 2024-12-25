前美軍涉訓練解放軍 澳洲准引渡回美審訊

【本報綜合報道】前美國海軍陸戰隊機師杜甘（Daniel Duggan）涉嫌訓練解放軍戰機機師，前年在澳洲被捕。澳洲司法部長德雷福斯（Mark Dreyfus）周一表示，他已批准美國政府一項將杜甘引渡返美接受起訴和審判的要求。

家人痛苦不安 德雷福斯發聲明指，審查杜甘引渡案後認定，他應被引渡至美國受審。德雷福斯指出，杜甘曾被給予機會說明為何他不應被引渡返美，作出決定前已考慮面前的所有資料。杜甘的妻子透過聲明表示，家人收到政府的一封信稱，他將於本月30日至明年2月17日期間被引渡返美，形容澳洲政府這一決定讓家人痛苦不安。

報道指，德雷福斯的決定是對杜甘支持者的一大打擊，他們為尋求杜甘獲釋曾展開一場非常有聲勢的聲援行動。現年55歲的杜甘曾在美國海軍陸戰隊服役，他被控在退役後前往北京，協助訓練解放軍飛行員駕戰機在航母上起降。他已歸化為澳洲公民，惟前年10月在新南威爾士省被當地警方應美國要求逮捕。