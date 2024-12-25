對大陸鷹派 獲提名任美國安高層

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普周日公布新一波國防部人事，其中提名億萬富豪范伯格（Stephen Feinberg）出任副防長，對華強硬的國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）將出任負責國家安全和國防政策事務的政策次長。

主張台應增防衞開支至GDP 5% 報道指出，柯伯吉主張台灣應提高防衞開支至本地生產總值（GDP）的5%，並將美國對俄烏戰爭投入的資源和支持轉向台灣，以防止中國大陸可能無預兆下攻台，預料將在台海議題等東亞事務上影響特朗普政策。

如任命獲參議院通過，柯伯吉可就國際結盟戰略等事務，向防長及軍方領導層提供國安建議和支持，對美日韓同盟和對華政策的規劃產生影響力。

美媒周一另報道，特朗普的女兒伊萬卡不會重返政壇。知情者透露，伊萬卡與特朗普仍保持緊密聯繫，會定期聯絡，曾就一系列問題為父出謀劃策，相當於其「非正式顧問」，但她的支持僅限於如家人那樣，提供的建議永遠不會公開。