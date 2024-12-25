菲擬向美購中導系統 北京指摘危險舉動

射程覆蓋台海 南海 華東沿海城市 菲律賓周一表示，計劃購買美國的堤豐（Typhon）陸基中程導彈系統，作為確保菲律賓海洋利益努力的一部分。中國外交部同日回應時，再次敦促菲方盡早糾正錯誤做法，按照此前公開承諾盡快撤走堤豐中導系統。

菲稱有助群島防禦 菲律賓陸軍司令加利多（Roy Galido）周一表示，菲律賓將採購堤豐中導系統，因在群島防禦實施概念中看到其可行性和功能性，總成本將取決於經濟因素。他指出，堤豐系統將能使陸軍的向外投射力量達到最高200海里，保護菲律賓海軍和海岸警衞隊船隻等浮動資產。該系統如部署在第一島鏈上的呂宋島北部，不僅覆蓋整個台海、呂宋海峽，還包括中國東部沿海絕大部分重要城市、南海及其周邊的中國軍事基地。

中國外交部發言人毛寧同日回應指，中方已多次闡明堅決反對的嚴正立場，強調菲方引入中導系統這一戰略性、進攻性武器，是配合域外勢力製造地區緊張對立、挑動地緣對抗和軍備競賽的挑釁和危險舉動，是對本國和東南亞各國人民、歷史和地區安全極不負責任的選擇，敦促菲方不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

京不滿美再軍援台 台海方面，美國總統拜登上周五批准向台灣提供新一筆軍援，總值5.713億美元（約44.56億港元），規模是迄今最大。中國國防部發言人吳謙周一回應時批評，美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八‧一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。中方對此表示堅決反對、強烈譴責，向美方提出嚴正交涉。本報綜合報道